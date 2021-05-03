فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري “أعصاب بن شرقي من حديد”

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري We، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 19، والتي استضافها ستاد القاهرة الدولي.

بأعصاب من حديد أنقذ المغربي “أشرف بنشرقي” فريقه الزمالك من تلقي خسارته الثالثة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما أحرز هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقوده للتعادل بنتيجة 1-1 مع ضيفه بيراميدز.

ورغم التعادل، واصل الزمالك، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، تصدره ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الأهلي، الذي مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز، الذي نال تعادله الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

وبادر عبدالله السعيد بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 39، جاءت لعبة الهدف بتمريرة من رمضان صبحي إلى ايريك تراوري داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ليمررها ايريك من لمسة واحدة إلى عبد الله السعيد الذي راوغ محمود حمدي الونش بمهارة عالية وسدد على يمين الحارس داخل الشباك.

طالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعدما لمست الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل المنطقة، ليلجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت لوجود لمسة اليد، ليقرر احتسابها في النهاية.

ونفذ بنشرقي الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار إكرامي، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، مسجلا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع.

وألتقى الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 6 مباريات بمسابقة الدوري المصري، انتصر الفارس الأبيض مرتين، مقابل مرة واحدة لرجال أروابارينا، بينما سيطر التعادل على 3 لقاءات.