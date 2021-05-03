بالصور | ملخص مباراة برشلونة اليوم أمام فالنسيا في الليجا «ميسي يُحافظ على الأمل الأخير»

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا في الليجا، في قمة مباريات اليوم بالأحد 2 مايو، على ملعب المستايا بإقليم فالنسيا، والتي انتهت بفوز صعب للعملاق الكتالوني بثلاثية لهدفين.

حافظ ميسي على الأمل الأخيرة بالنسبة لبرشلونة في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني، عندما سجل هدفين لفريقه وقاده لهزيمة فالنسيا في مباراة شهدت العديد من التقلبات خلال شوطها الثاني.

ورفع برشلونة رصيده لـ 74 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثالث، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي سيحل ضيفًا على البرسا في ملعب كامب نو بالجولة 35.

انتهى الشوط الأول بين فالنسيا وبرشلونة بالتعادل السلبي، مع أفضلية واضحة لرجال المدرب رونالد كومان الذي عاد إلى ملعب فريقه القديم لأول مرة بعد سنوات، لكنه اكتفى بالمتابعة من المدرجات بسبب الطرد الذي ناله في المباراة الماضية أمام غرناطة عندما خسر البرسا على ملعب كامب نو بهدفين لهدف.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل جابرييل باوليستا هدف السبق لصالح فالنسيا برأسية قوية بعد متابعة تمريرة عرضية من ركنية نفذها سولير في الدقيقة 50.

لكن برشلونة قلب المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف متتالية، من بينهم ثنائية لليونيل ميسي في الدقيقتين 57 و69، وهدف لأنطوان جريزمان في الدقيقة 63.

واستغل البرسا الضعف الكبير في منطقة عمق دفاع فالنسيا لتسجيل هذه الثلاثية، بينما استفاد لاعب وسط فالنسيا “سولير” من ثغرة في خط دفاع البرسا ليطلق تصويبة صاروخية في الدقيقة 83، عانقت الزاوية اليمنى لتير شتيجن، لينجح في تقليص الفارق لفريق فالنسيا.

المزيد في سياق هذا الملخص

فالنسيا 2-3 برشلونة

ملعب المستايا (إقليم فالنسيا)

الدوري الإسباني (الجولة 34)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة فالنسيا وبرشلونة على ملعب المستايا بالليجا

أصحبكم على مدار هذا اللقاء (محمود ماهر) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة والنتيجة

تشكيلة فالنسيا اليوم: سيلسين – كوريا – جويلامون – جابرييل باوليستا – لاتوري – جايا – جويديش – راسيتش – سولير – فاس – جوميز.

سيلسين – كوريا – جويلامون – جابرييل باوليستا – لاتوري – جايا – جويديش – راسيتش – سولير – فاس – جوميز. تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – بيكيه – لينجليه – آراوخو – بوسكيتس – دي يونج – بيدري – جوردي ألبا – ديست – ميسي – جريزمان.

الشوط الأول

دكة بدلاء فالنسيا اليوم : دومينيك – بلانكو – تشيريشيف – دياخابي – فيرو – جاميرو – لي – مانجالا – يونس موسى – أوليفا – بيتشيني – فاييخو

دومينيك – بلانكو – تشيريشيف – دياخابي – فيرو – جاميرو – لي – مانجالا – يونس موسى – أوليفا – بيتشيني – فاييخو دكة بدلاء برشلونة اليوم: عثمان ديمبيلي – فيرنانديز – فيربو – مينجويزا – موريبا – نيتو – بيانيتش – سيرجي روبرتو – تيناس – ريكي بويج – ترينكاو – أومتيتي

عثمان ديمبيلي – فيرنانديز – فيربو – مينجويزا – موريبا – نيتو – بيانيتش – سيرجي روبرتو – تيناس – ريكي بويج – ترينكاو – أومتيتي 12″ أووووووووووووه…برشلونة كاد يسجل الهدف الأول عن طريق المدافع “آراوخو” عندما تابع كرة رائعة من ليونيل ميسي ، لكن حارس فالنسيا أنقذ الموقف بإبعاد مثالي..

15″ سرعة كبيرة في أداء برشلونة بعد أول ربع ساعة من اللقاء، الفريق يصل بكل سهولة إلى المرمى، وهو الطرف الأخطر، لكن دون تهديد مباشر على الحارس سيليسين.

19″ الكرة تقص من ميسي في العمق الدفاعي لنادي فالنسيا وترتد هجمة مرتدة لماكسي جوميز انتهت برمية تماس لصالح لينجليه

30″ مرت نصف ساعة، شوط مغلق حتى الآن بتموقع فالنسيا بشكل صحيح في الخطوط الخلفية أمام محاولات برشلونة التي لم تعد خطيرة كما كان الحال في أول 15 دقيقة.

35″ بطاقة صفراء للاعب وسط فالنسيا راشيتش.

45″ صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

47″ أفضلية لفالنسيا مع بداية هذا الشوط..

48″ أوووووووووووه…سولير يمنح جويديش تمريرة بينية رائعة في عمق دفاع برشلونة، ليتسلم جويديش ويراوغ المدافع ويسدد لكن الحارس تير شتيجن يتصدى لها بسهولة بسبب التسديدة الضعيفة والمتسرعة من جويديش الذي يلوم نفسه بشكل كبير على خط المرمى بعد انتقال الكرة إلى ركنية.

50″ جوووووووووووووووووووول…فالنسيا يتقدم 1/صفر .. سولير مصمم على صناعة الفارق!! مرر كرة عرضية نموذجية من ركلة ركنية عبرت من الجميع لتجد رأس المدافع باوليستا الذي حولها في المرمى، بعد سقوط شتيجن بشكل غريب لحظة تمرير العرضية..

55″ أوووووووه…ميسي يتحصل على ركلة جراء صحيحة من المدافع لاتو .. ومطالبات من لاعبي البرسا بإشهار البطاقة الصفراء.

56″ الحكم يمنح مدافع فالنسيا لاتو بطاقة صفراء.

57″ جووووووووووووووول…ميسي يسجل هدف تعادل برشلونة 1/1 بعد متابعة لركلة الجزاء التي أضاعها.. حارس مرمى فالنسيا يتصدى لتسديدة ميسي في البداية ثم صوبت من جديد لتذهب إلى ميسي المتابع في المرمى.

58″ أخيرًا السخونة عرفت طريقها إلى المباراة..

59″ برشلونة عازم الآن على تسجيل هدف الفوز

63″ جووووووووووووووول..أنطوان جريزمان يسجل هدف تقدم برشلونة 2/1 بعد متابعة ممتازة لكرة رأسية من فرينكي دي يونج تصدى لها الحارس سيليسين بصعوبة كبيرة..

63″ قصة الهدف بدأت من جوردي ألبا الذي أرسل تمريرة عرضية نموذجية نحو فرينكي دي يونج المتحرك دون كرة داخل منطقة جزاء فالنسيا، ليصطاد العرضية برأسه ويضربها على أقصى يمين الحارس سيليسين الذي ارتمى عليها بكف اليد وأبعدها ، لكنها ارتدت ووجدت جريزمان المتابع بلمسة واحدة في المرمى..

63″ جريزمان يرفع رصيده لـ 12 هدف هذا الموسم

64″ التغيير الأول لفالنسيا بنزول دياخابي بدلاً من لاتو الذي ارتكب كارثة بأتم معنى الكلمة بعدما أبعد الكرة باليد وتسبب في ركلة جزاء ساذجة جدًا.

65″ بطاقة صفراء لحارس برشلونة تير شتيجن..

69″ جووووووووووووووووول…ليونيل ميسي يسجل هدف مذهل من ركلة حرة مباشرة ، ذهبت مقوسة من فوق الحائط البشري في المقص الأيسر لحارس مرمى فالنسيا. التسديدة كانت من حوالي 24 ياردة.