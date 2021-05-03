نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري “تعادل في الرمق الأخير”

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري We، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 19.

تعادل الزمالك فى الرمق الأخير من لقاءه أمام ضبفه بيراميدز بنتيجة 1-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

ورغم التعادل، واصل الزمالك، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، تصدره ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الأهلي، الذي مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز، الذي نال تعادله الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

وبادر عبدالله السعيد بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 39، جاءت لعبة الهدف بتمريرة من رمضان صبحي إلى ايريك تراوري داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ليمررها ايريك من لمسة واحدة إلى عبد الله السعيد الذي راوغ محمود حمدي الونش بمهارة عالية وسدد على يمين الحارس داخل الشباك.

لكن أشرف بنشرقي سجل هدف التعادل للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني .

جاءت بداية المباراة حذرة من كلا الفريقين، قبل أن يأخذ الزمالك زمام المبادرة عن طريق تسديدة من فرجاني ساسي في الدقيقة الثالثة، مرت بجوار القائم الأيمن.

ورد بيراميدز بهجمة في الدقيقة السادسة انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق رمضان صبحي نجح محمود علاء مدافع الزمالك في التصدي لها قبل وصولها للمرمى لتخرج الكرة لركنية، كاد أن يحرز منها جون أنطوي هدفا حينما سدد من داخل المنطقة، لحظة خروج محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، لكن الدفاع أبعد الكرة في الوقت المناسب.

بمرور الوقت، كثف بيراميدز نشاطه الهجومي، ليحصل على أكثر من ركلة ركنية لم تسفر عن شيء، فيما سدد نبيل عماد دونجا من خارج المنطقة في الدقيقة 17، ذهبت لركلة مرمى لمصلحة الزمالك.

حاول الزمالك مبادلة بيراميدز الهجمات، وأرسل حمزة المثلوثي تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 26، قابلها عدة تمريرات من لاعبي الزمالك قبل أن تصل الكرة في النهاية لأشرف بنشرقي الذي أرسل تمريرة طولية وصلت سهلة لشريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز.

وكاد محمود حمدي الونش أن يباغت بيراميدز بهدف للزمالك في الدقيقة 35، حينما تابع كرة عرضية من الجانب الأيمن عبر أحمد سيد زيزو، ليسدد في حراسة الدفاع، غير أن الكرة مرت بمحاذاة القائم.

وحملت الدقيقة 39 البشرى لفريق بيراميدز، بعدما افتتح عبدالله السعيد التسجيل للضيوف، حيث أرسل رمضان صبحي تمريرة طولية يقابلها إيريك تراوري داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية لتصل للسعيد، الذي راوغ الونش وسدد الكرة على يمين عواد داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز 1 / صفر على الزمالك.

الشوط الثاني

على عكس المتوقع، جاءت المبادرة الهجومية في بداية الشوط الثاني من بيراميدز، الذي كاد أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 47 عن طريق أنطوي الذي حاول استغلال خطأ مشترك من محمود علاء و المثلوثي ليستلم الكرة من خارج منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية ولكن مرت فوق العارضة خارج الملعب.

بمرور الوقت، فرض الزمالك سيطرته المطلقة على اللقاء بحثا عن التعادل، وأرسل شيكابالا تمريرة رائعة لحميد أحداد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52 وسددها الأخير ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد بنشرقي كرة قوية من داخل المنطقة، لكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب، ليقود بعدها شيكابالا هجمة عنترية في الدقيقة التالية قبل أن يسدد من داخل المنطقة، بشكل غريب لتضيع فرصة محققة للزمالك.

عاد بيراميدز لنشاطه الهجومي، حيث تسلم تراوري الكرة داخل منطقة الجزاء ثم مررها لأنطوي المنطلق من الخلف وسددها الأخير مباشرة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين في الدقيقة .60

طالب بنشرقي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد سقوطه خلال كرة مشتركة مع الحارس إكرامي، لكن حكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

أضاع الزمالك فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 68، حيث نجح شيكابالا في قطع الكرة من نبيل دونجا من على حدود منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لزيزو في لحظة خروج الحارس لملاقاته ليسدد زيزو الكرة بثقة في المرمى الخالي ولكن نجح دونجا في تشيت الكرة قبل دخولها في المرمى.

كاد حميد أحداد ان يدرك التعادل في الدقيقة 72، حينما أرسل فتوح تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها اللاعب المغربي من داخل المنطقة بتسديدة مباشرة ولكن تصدى لها إكرامي ببراعة.

ووقفت العارضة حائلا دون تلقي بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 84، بعدما تصدت لضربة رأس من محمود علاء، لترتد الكرة إلى بنشرقي، الذي سدد برأسه إلى خارج الملعب.

طالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعدما لمست الكرة يد أحمد سامي مدافع بيراميدز داخل المنطقة، ليلجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت لوجود لمسة اليد، ليقرر احتسابها في النهاية.

ونفذ بنشرقي الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار إكرامي، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، مسجلا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع.

وألتقى الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد، في 6 مباريات بمسابقة الدوري المصري، انتصر الفارس الأبيض مرتين، مقابل مرة واحدة لرجال أروابارينا، بينما سيطر التعادل على 3 لقاءات.