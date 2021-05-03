برشلونة يُشعل المنافسة على اللقب بفوز مثير على فالنسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص برشلونة فوزاً هاماً وقوياً من مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



أقيمت المباراة مساء الأحد على ملعب ميستايا معقل فالنسيا وجاءت كل الأهداف في الشوط الثاني، حيث كان فالنسيا هو البادئ بالتسجيل عبر مدافعه غابريل باوليستا في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل ليونيل ميسي في الدقيقة 57 بعد أن تابع ركلة الجزاء الضائعة والتي سددها وأنقذها حارس فالنسيا.



وفي الدقيقة 63 تمكن أنطوان غرييزمان من إحراز الهدف الثاني لبرشلونة ثم عاد ميسي وأضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة رائعة، وفي الدقيقة 83 قلص فالنسيا الفارق عبر لاعبه كارلوس سولر الذي سجل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس برشلونة تير شتيغن.



ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد والذي سيلتقيه المرحلة القادمة في مواجهة سترسم إلى حد بعيد ملامح بطل الموسم الحالي.



من جانبه توقف رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: بي إن سبورت