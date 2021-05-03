الامارات | جمال إبراهيم: خورخي أسهم في اكتشاف 3 لاعبين باتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال إبراهيم: خورخي أسهم في اكتشاف 3 لاعبين باتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب فريق اتحاد كلباء تحت 21 سنة، جمال إبراهيم، الذي قاد فريقه للفوز بالمركز الثالث في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، بالدعم الفني الكبير الذي قدمه مدرب الفريق الأول الأوروغوياني خورخي دا سيلفا لفريق الرديف.

وقال جمال إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»: «قدم المدرب خورخي خدمة فنية كبيرة للاعبي الرديف، بمنحهم فرص المشاركة مع الفريق الأول، ما اسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى عدد من النصائح الفنية المهمة للاعبين، من بينهم فهد باروت وسلطان عادل والحارس عيسى أحمد، ما مهد لانضمامهم للمنتخب الأولمبي».

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