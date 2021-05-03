الامارات | 3 ألعاب في احتفال «الشارقة لرياضة المرأة» بيوم العمال

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألعاب في احتفال «الشارقة لرياضة المرأة» بيوم العمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يوماً رياضياً بمناسبة يوم العمال، بخوض مباريات تنافسية في كرة الطائرة والرماية وتنس الطاولة لعدد 30 من العمال في المؤسسة، من النساء والرجال، بالصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة. من جانبها، أكدت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى بن عسكر، أن الهدف من تنظيم يوم الرياضي هو نشر الثقافة الرياضية بين العاملين لدى المؤسسة، وتقديراً لجهودهم المبذولة في دعم المؤسسة والنادي.

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