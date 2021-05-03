الامارات | بني ياس يواجه شباب الأهلي مدعوماً بالتفاؤل والراحة والاستعداد الذهني

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواجه شباب الأهلي مدعوماً بالتفاؤل والراحة والاستعداد الذهني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس في الساعة 11 من مساء اليوم ضيفه شباب الأهلي على استاد الشامخة، ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو عازم على تحقيق الفوز بنقاط اللقاء كاملة، من أجل الاستمرار في الضغط على الجزيرة «المتصدر»، في وقت يتسلح «السماوي» بالتفاؤل والراحة والاستعداد الذهني، من أجل تخطي عقبة منافسه العائد لساحة التنافس المحلي عقب الخروج من دوري أبطال آسيا.

وكان مدرب الفريق، الروماني دانيال إيسيلا، قال في المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إن فريقه يشعر بالتفاؤل وقدرته على الظهور خلال اللقاء بمستوى جيد، وإنه فضّل عدم خوض أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الطويلة، وقرر منح اللاعبين راحة طويلة، من أجل الاستعداد الذهني والبدني لتفادي الإصابات.

ولا بديل عن الفوز أمام «السماوي»، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 بفارق نقطة عن الجزيرة المتصدر، إذ إن الخسارة أو التعادل سيضر بطموحات الفريق الساعي للفوز بأول لقب له في تاريخ الاحتراف، الذي يقدم موسماً استثنائياً استحق على أثره أن يكون منافساً مباشراً على اللقب.

وقال إيسيلا تعليقاً على سؤال ما إذا كان فريقه يعاني ضغوطاً قبل لقاء اليوم: «الضغوط على جميع فرق الصدارة، سواء بني ياس أو الجزيرة، بالنسبة لنا يجب أن ندافع عن حظوظنا في الفوز باللقب حتى النهاية». وعلى مدار فترة التوقف التي فرضتها مشاركة ممثلي الإمارات في دوري أبطال آسيا اكتفى الفريق بأداء التدريبات اليومية على ملعبه، إلى جانب تنفيذ برنامج تأهيلي لبعض اللاعبين المصابين، في وقت تحوم فيه الشكوك حول مشاركة اللاعب البرازيلي جواو فيكتور في لقاء اليوم بداعي الإصابة.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز برصيد 43 نقطة، وهو يمسك بحظوظه الضعيفة في تحقيق اللقب، إلى جانب المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

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