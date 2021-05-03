الامارات | الشارقة يعود من آسيا لتحدّي رغبة حتا في البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعود من آسيا لتحدّي رغبة حتا في البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود فريق الشارقة لبطولة دوري الخليج العربي مجدداً بعد انتهائه من خوض مبارياته في دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا وصعوده إلى دور الـ16 في البطولة، إذ سيواجه عند الساعة الـ11 من مساء اليوم على استاده بنادي الشارقة ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، فريق حتا صاحب المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري، علماً أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بفوز الشارقة بصعوبة 3-2.

ورغم تراجع حظوظ الشارقة في الدفاع عن لقبه، إلا أنه يسعى بقوة لتحسين ترتيبه في الدوري ورفع رصيده إلى 45 نقطة.

ويدخل الشارقة المباراة بروح عالية ومعنويات مرتفعة في أعقاب النتائج الإيجابية التي حققها، أخيراً، في البطولة الآسيوية وتأهله إلى دور الـ16 في البطولة، بعدما تصدّر مجموعته التي ضمت إلى جانبه فرق تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي.

في المقابل، فإن حتا الذي يحتل المركز الأخير برصيد تسع نقاط فقط، يسعى للفوز واغتنام الفرصة الأخيرة بحثاً عن طوق نجاة لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويخشى في الوقت نفسه الخسارة رقم 19 في الدوري، إذ فاز حتا فقط في مباراتين وتعادل في ثلاث.

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