الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرير

طلب مدرب من إداري الفريق مده بتقرير كامل عن أسباب التراجع المفاجئ للمستوى الفني للاعب الصاعد في الفريق، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

إعارة

أبلغت إدارة أحد الأندية وكيل أعمال لاعب أجنبي، يلعب على سبيل الإعارة، بأنها لا ترغب في تجديد إعارته من فريقه الحالي، مشيرة إلى أن مدرب الفريق أكد عدم اقتناعه بإمكانات اللاعب الذي تعاقد معه النادي بطلب من المدرب السابق.

مؤتمر

أعاد أحد الأندية المؤتمرات الصحافية المباشرة قبل بدء الجولة 24، بعدما وصلت النادي رسالة من إحدى القنوات التلفزيونية، بتسجيل المؤتمر، في الوقت الذي لم يعقد فيه المدرب أي مؤتمر صحافي، وكان يكتفى بإرسال رسالة صوتية.

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