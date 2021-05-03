الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
النصر - الظفرة 21:00
الوصل - خورفكان 21:00
اتحاد كلباء - العين 21:00
عجمان - الجزيرة 23:00
الشارقة - حتا 23:00
بني ياس - شباب الأهلي 23:00
وست بروميتش - وولفرهامبتون 21:00
بيرنلي - وست هام يونايتد 23:15
إشبيلية - أتلتيك بيلباو 23:15
غزل المحلة - الأهلي 23:30
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