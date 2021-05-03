الامارات | الرزوقي رئيساً للجنة العليا لبطولة العالم للكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي رئيساً للجنة العليا لبطولة العالم للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مجلس إدارة اتحاد الكاراتية بالإجماع اللواء ناصر الرزوقي رئيساً للجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للكاراتيه، التي ستقام بدبي في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل، ومروان سنكل نائباً له، وراشد عبدالمجيد مديراً للبطولة، ومريم الشامسي رئيساً للجنة التنظيمية للبطولة، وحميد شامس منسقاً عاماً للبطولة العالم للكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد مديراً فنياً لها.

وقام المجلس باختيار مجمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الرياضي في دبي ليكون الخيار الأول لمكان البطولة، كما اتفق المجلس بالإجماع على إقامة بطولة سنوية، تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، يشارك فيها جميع اللاعبين من جميع الجنسيات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، عن بعد، برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وبحضور نائب الرئيس مروان سنكل، والأمين العام راشد عبدالمجيد، والأمين العام المساعد حميد شامس، والمدير المالي محمد الشحي، وعضو مجلس الإدارة مريم الشامسي.

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