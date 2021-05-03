شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 2 / 5 / 2021 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتائج مباريات اليوم الأحد 2 / 5 / 2021 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى إيجابية حيث التقى إنبي مع المقاصة على ستاد بتروسبورت بينما واجه الزمالك بيراميدز على ستاد القاهرة الدولى وشهد اللقائين تسجيل أهداف.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..

إنبى 2 – 0 المقاصة

استعاد فريق إنبي ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين سجلهما دينوبيتر وكريم طارق فى الدقائق 67 ، "90+3" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح إنبى في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في أخر 5 مباريات بالدورى، بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلي ليرتقى الفريق البترولى إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدروى المصري برصيد 27 نقطة.

الزمالك 1 – 1 بيراميدز

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا