شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم.. بن شرقى يتساوى مع شريف على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى المغربي أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلي قمة هدافى الدورى برصيد 9 أهداف بالتساوى مع محمد شريف لاعب الأهلى وعمر كمال لاعب المصري البورسعيدى وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة الذى انتقل مؤخرا لأهلى طرابلس الليبى.

ووصل أشرف بن شرقى إلى الهدف رقم 9 بالموسم الحالي من الدوري بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه في شباك بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدور.



ترتيب هدافى الدورى

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى..

وفى سياق متصل واصل الزمالك تصدره لترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأحد 2 / 5 / 2021 برصيد 41 نقطة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى.

وأقيمت اليوم الأحد مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى حيث التقى إنبي مع المقاصة على ستاد بتروسبورت بينما واجه الزمالك بيراميدز وشهد اللقائين تسجيل أهداف.

إنبى 2 – 0 المقاصة

استعاد فريق إنبي ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين سجلهما دينوبيتر وكريم طارق فى الدقائق 67 ، "90+3" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح إنبى في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في أخر 5 مباريات بالدورى، بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلي ليرتقى الفريق البترولى إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدروى المصري برصيد 27 نقطة.

الزمالك 1 – 1 بيراميدز

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا