شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية، ومنعته من المشاركة في التدريبات الجماعية، وعلى أثرها غاب عن مواجهة البنك الأهلى في الدوري.

وبات صالح جمعة جاهزا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها بالجولة العشرين من مسابقة الدوري العام على ملعب السويس مساء يوم الأربعاء القادم ويصبح أمر مشاركته بيد الجهاز الفنى بقيادة ضياء السيد.

وعانى صالح جمعة من شد خفيف بالعضلة الخلفية، جعله يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى يتمكن من العودة سريعا إلى المباريات، وتسبب ذلك فى غيابه عن مباراة سيراميكا الماضية أمام البنك الأهلى.

وفى سياق متصل تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلي، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة خطف ضياء السيد وجهازه المعاون أول نقطة في مهمته الأولى مع سيراميكا، ليرتقى بها إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

بينما ارتقى البنك الأهلى إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.