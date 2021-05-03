شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاحد 2/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 2 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يتعادل أمام بيراميدز 1/1 في الوقت القاتل ويحافظ على الصدارة، والزمالك يؤكد التقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور، والزمالك: إعلان تدشين الاستاد الأسبوع المقبل ونرفض التحكيم المصرى للقمة.

الزمالك يتعادل أمام بيراميدز 1/1 في الوقت القاتل ويحافظ على الصدارة.. فيديو

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد

الزمالك يؤكد التقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور