ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأحد 2 / 5 / 2021 برصيد 41 نقطة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى.

وحل الأهلى في المركز الثانى برصيد 37 نقطة علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك بينما جاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة بعد التعادل أمام الزمالك بهدف لمثله على ستاد القاهرة.

وأقيمت اليوم الأحد مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى حيث التقى إنبي مع المقاصة على ستاد بتروسبورت بينما واجه الزمالك بيراميدز وشهد اللقائين تسجيل أهداف.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب الدورى المصرى كالتالى..

إنبى 2 – 0 المقاصة

استعاد فريق إنبي ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين سجلهما دينوبيتر وكريم طارق فى الدقائق 67 ، "90+3" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح إنبى في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في أخر 5 مباريات بالدورى، بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلي ليرتقى الفريق البترولى إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدروى المصري برصيد 27 نقطة.

الزمالك 1 – 1 بيراميدز

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا