7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 2 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها المنتخب الوطنى يشارك فى كأس العرب بالدوحة بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة، والأهلى يفقد سعد سمير فى مباراة غزل المحلة للإصابة، واتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل .

المنتخب الوطنى يشارك فى كأس العرب بالدوحة بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم على المشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام تحت مظلة الفيفا في الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل بالمنتخب الوطني الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحا في توقيت إقامة البطولة.

اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل

أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بوجود اتجاه قوى لإقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أغسطس أو سبتمبر كما كان مقررا.

الأهلى يفقد سعد سمير فى مباراة غزل المحلة للإصابة

بات في حكم المؤكد أن يغيب سعد سمير مدافع الأهلي، عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة غداً، الاثنين، في الدوري بسبب الإصابة التى تعرض لها حلال مباراة الجونة في الدوري.