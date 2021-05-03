شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح للاعبيه خطة مباراة المحلة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران المسائى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفنى للفريق على أن يحدد للاعبين بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام غزل المحلة؛ قبل انطلاق المران.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة فى الدورى الممتاز.

كما عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث موسيمانى مع الطاقم المعاون عن استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة المحدد لها مساء الغد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة فى الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء الاثنين على ملعب المحلة، فى الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.