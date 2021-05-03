شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يهدر فرصة التعادل للزمالك أمام بيراميدز في الدقيقة 66.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فرصة التعادل لفريقه أمام بيراميدز في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة في جسد مدافع بيراميدز وقت خروج شريف إكرامي من مرماه.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بتقدم بيراميدز بهدف نظيف احرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 39 من عمر المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

بدأ فريق بيراميدز اللقاء بهجوم ضاغط على دفاع الزمالك وكان الأكثر خطورة على مرمى محمد عواد، وظهر لاعبو الزمالك فى مشهد دفاعى متكامل حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

بادل لاعبو الزمالك نظرائهم فى بيراميدز الهجمات خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ولكن دون خطورة على مرمى شريف اكرامى، حيث كانت الهجمات عشوائية دون أى تهديد على مرمى بيراميدز، وفى الدقيقة 39 يباغت بيراميدز لاعبو الزمالك بهجمة منظمة تنتهى عند عبد الله السعيد الذى يضعها بقوة فى مرمى محمد عواد معلنا تقدم بيراميدز بهدف نظيف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمي : شريف إكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - اريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم : جون أنطوى

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.