شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن شروط كأس مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم شروط مسابقة كأس مصر للشباب للسيدات للموسم الرياضي 2020/2021، حيث تتم إقامة المسابقة من دوري من دور واحد بمشاركة 6 فرق، على أن يتأهل الأربعة الأوائل.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق بطولتين جديدتين الموسم الحالي 2020-2021 على مستوى الكرة النسائية والشباب، وينظم اتحاد الكرة بطولة كأس مصر للشباب من مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع الأخير لشهر مايو المقبل، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 لاعبين أكبر من مواليد 2001 أو من المقيدين في الفريق الأول.

ورصد الاتحاد المصري جوائز مالية للبطولة قدرها 150 ألف جنيه للمركز الأول ومائة ألف جنيه للمركز الثاني وخمسين ألف جنيه للمركز الثالث.

كما ينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للسيدات لأندية القسمين الأول والثاني الموسم الحالي، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى قدرها مائة ألف وخمسة وسبعين ألفا وخمسين ألفا على الترتيب.