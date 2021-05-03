شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الأهلي و غزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم مباراة غزل المحلة والأهلي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الإثنين، ويديرها الحكم الدولي محمد معروف ومحمد محمود لطفي وخالد السيد وصالح سلامة وسيد شعبان وإبراهيم محجوب.

ويحل فريق الأهلي ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، في مهمة خاصة للفريق الأحمر الذي يرغب في تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، بعد التعثر والتعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة الأخيرة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها خلال مباراة الجونة خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة والتمركز داخل الملعب ومراقبة لاعبي الفريق المنافس خلال تحركاتهم داخل منطقة جزاء الأهلي، وحذرهم من تكرار هذه الأخطاء الساذجة والتي كلفت الفريق الأحمر خسارة عدة نقاط خلال الموسم الحالي.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من التهاون بفريق المحلة في مواجهة الإثنين؛ لأنه فريق جيد ويجيد اللعب الجماعي، ويعتمد على المرتدات بشكل كبير بخلاف أن المباراة ستقام على أرضه، وهو ما يصعب من المواجهة، مطالبا اللاعبين بضرورة بذل جهد مضاعف خشية من تعرض فريقه لنزيف نقاط جديد يصعب من مهمته في الحفاظ على لقب الدوري.

في المقابل، استعد فريق غزل المحلة جيدا لمواجهة الأهلي، من خلال مشاهدة عدد من مباريات الأهلي والتحضير الجيد من قِبَل الجهاز الفني بقيادة خالد عيد الذي حرص على إعداد لاعبيه نفسيا وذهنيا، وطالبهم بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، واستغلال أن المباراة تقام على ملعبهم.

وطالب خالد عيد لاعبي المحلة بالانتشار الجيد داخل الملعب وعدم الرهبة من مواجهة الأهلي، وأن يتماسكوا جيدا ويحرموا الأهلي من التحصل على مساحات؛ لأنها ستكون مصدر خطورة الأحمر على مرمى الفلاحين، وطالبهم بالتركيز خلال الشوط الأول؛ لأن الأهلي يكون أكثر فاعلية فيه بعكس الشوط الثاني الذي يتراجع خلاله أداؤه البدني بسبب الإرهاق وضغط المباريات.