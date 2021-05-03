شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب إنبي تنفجر فى وجه المقاصة بثنائية دينوبيتر وكريم طارق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق إنبي ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين سجلهما دينوبيتر وكريم طارق فى الدقائق 67 ، "90+3" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأستحوذ إنبي على مجريات الشوط الأول مستغلا انطلاقات مهاجمه النيجيري إيبوكو، ولكن المحاولات باءت بالفشل أمام تألق محمود حمدى حارس مصر للمقاصة الذى زاد عن مرماه ببسالة وسط محاولات على استحياء للاعبي الفريق الفيومي.

وفى الشوط الثانى كشر إنبي عن إنيابه الهجومية وقام حلمى طولان بإجراء بعض التغييرات المهمة لتنشيط الخط الأمامى في الوقت الذى فشل فيه مصر المقاصة في استغلال أي هجمة مرتدة لإدراك التعادل حتى انتهى اللقاء بفوز الفريق البترولى بهدف.

ونجح إنبى في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في أخر 5 مباريات بالدورى، بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلي ليرتقى الفريق البترولى إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدروى المصري برصيد 27 نقطة.

بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 26 في المركز التاسع، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: حراسة المرمي: محمود جاد، الدفاع: رامي صبري - إبراهيم القاضي - على فوزى - كريم فؤاد، الوسط: أحمد العجوز - مصطفى شكشك - مصطفى شلبي - مصطفى دويدار - صلاح ريكو، الهجوم: إيبوكو.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: محمود حمدى، الدفاع: أحمد مودى - أحمد صبيحة - فارس طارق - أسامة العزب - هشام محمد،الوسط: – سعيد الونش – مفتاح طقطق – عبد الله مجدى – عماد حمدى، الهجوم: باسم مرسى.