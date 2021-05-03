شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الأحد 2/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاحد 2/5/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها ماريو بالما مديرا فنيا لسلة الأهلي، ومحمد هانى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام غزل المحلة، وتفاصيل مكالمات طبيب الأهلي مع كهربا بعد "الوعكة الصحية"، وعبد الحفيظ يستفسر من محمد شريف عن فيديو الشيشة قبل مران الأهلي الليلة

ماريو بالما مديرا فنيا لسلة الأهلي