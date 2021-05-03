شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغادر مران الأهلي ويكتفي بجلسة في «الجيم» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وغادر كهربا المران الجماعي بعد فترة من مشاركته، بسبب شكواه من إجهاد عضلي، حيث فضّل أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، عدم استكماله المران حتى لا تتفاقم الإصابة.

واستأنف اللاعب تدريباته بشكل منفرد، حيث أدى جلسة تدريبات استشفائية في «الجيم».

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الإثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.