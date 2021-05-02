الامارات | منتخب مصر يشارك في كأس العرب بأفضل تشكيل

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يشارك في كأس العرب بأفضل تشكيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب الفراعنة سيشارك في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها بقطر، بالمنتخب الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحا في توقيت إقامة البطولة.

وتقام النسخة العاشرة من كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمشاركة 23 منتخبا في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر القادم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الاحد أن موقفه من البطولة يأتي تقديرا لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف فيفا، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها.

وأضاف الاتحاد أن البطولة تقام في توقيت يناسب إعداد المنتخب المصري الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر بالكاميرون مطلع العام المقبل، في الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخب الجزائر، والفائزين من مباراتي ليبيا مع السودان، ولبنان مع جيبوتي.

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