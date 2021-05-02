شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يؤمن صدارة هدافي الدوري الإسباني بثنائية في مرمى فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريقه برشلونة لتحقيق فوز مثير على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة ال34 من منافسات الدوري الإسباني.

فوز النادي الكتالوني أشعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى إشبيلية الذي سيخوض مواجهة أتليتك بلباو غداً الأثنين.

وواصل ميسي تصدره لقائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 28 هدف، وبفارق 7 أهداف عن صاحب الوصافة كريم ينزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي سجل 21 هدف.

ويأتي اللاعب جيرارد مورينو، لاعب فياريال، ثالثاً بعد أن أحرز 20 هدف، متفوقاً على لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو بلباو، صاحب ال19 هدف، ويحتل نجم إشبيلية يوسف النصيري المركز الخامس ب17 هدف.