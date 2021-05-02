شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدوري الإسباني اليوم الأحد، 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة ال34، كان أبرزها مباراة فالنسيا وبرشلونة والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4-3.

فيما تعادل بلد الوليد مع ريال بيتيس بنتيجة 1-1، وفاز فياريال بصعوبة على ضيفه خيتافي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها قادش على مضيفه غرناطة.

وبفوز برشلونة تستمر المنافسة الشرسة على صدارة جدول ترتيب الدوري بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى إشبيلية الذي سيخوض مواجهة أمام أتليتك بلباو غداً الأثنين.

وأصبح ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن كالتالي:

أتلتيكو مدريد 76

ريال مدريد 74

برشلونة 74

إشبيلية 70 لعب مباراة اقل

ريال سوسيداد 53

فياريال 52

ريال بيتيس 51

غرناطة 45

سيلتا فيجو 44

أتلتيك بلباو 42

أوساسونا 40

قادش 40

ليفانتي 38

قادش 37

فالنسيا 36

خيتافي 34

الأفيس 31

بلد الوليد 31

ويسكا 30

إلتشي 30

إيبار 26