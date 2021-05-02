شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أوباما «لغز».. وفتوح يلعب بدون روح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهروا بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز.

ويتقدم بيراميدز على الزمالك بهدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «معظم لاعبي الزمالك خارج الخدمة خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز».

وأضاف: «يوسف أوباما، لغز كبير، فهو بعيد تمامًا عن مستواه الفني، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق الأبيض»، مضيفًا :«أحمد فتوح، ظهر بمستوى سيئ، حيث لم تكن له أي أدوار هجومية، خلال مجريات الشوط، فهو يلعب بدون روح».