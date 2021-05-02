شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر برشلونة ضد فالنسيا .. ميسي يسجل هدفًا رائعًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه أمام منافسه فالنسيا، في إطار مباريات الجولة ال34 من الدوري الإسباني.

وأحرز ميسي الهدف في الدقيقة 69 من تسديدة رائعة نفذها من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لأصحاب الأرض.

وكان فالنسيا تقدم في النتيجة عند الدقيقة 50 برأسية اللاعب جابريل باوليستا، قبل أن يحرز ميسي هدف التعادل في الدقيقة 57 ويضيف زميله الفرنسي جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 63.