شكرا لقرائتكم خبر عن بالتخصص.. عبدالله السعيد يهز شباك الزمالك للمرة السابعة بقميص 3 أندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن عبدالله السعيد، نجم وقائد فريق بيراميدز، من حسم الشوط الأول لفريقه أمام الزمالك، في المباراة الجارية بين الطرفين بملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة رقم 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل السعيد هدف تقدم بيراميدز مع نهاية الشوط الأول في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

ونجح عبدالله السعيد في تسجيل سابع أهدافه في شباك الزمالك خلال مسيرته الكروية مع 3 أندية.

وكان السعيد قد سجل هدفين بقميص الاسماعيلي في شباك الزمالك خلال خسارتي الدراويش بالدوري أمام الفارس الأبيض موسمي 2005-2006 و2010-2011.

ومع الأهلي تمكن السعيد من هز شباك الزمالك في القمة في 4 مناسبات منهم هدفين في لقاء السوبر المصري بالامارات عام 2015، فضلاً عن هدف في قمة نهائي كأس مصر 2015-2016 واّخر في قمة الدور الأول لموسم 2017-2018 وجيمهم من ركلات جزاء.

وسجل عبدالله السعيد سابع أهدافه أمام الزمالك خلال الشوط الأول من لقاء الفريق الأبيض أمام بيراميدز.