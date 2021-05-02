شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صالح جمعة لتدريبات سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا للمشاركة في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وعانى صالح جمعة من شد في العضلة الخلفية، غاب على اثرها عن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته الجماعية، استعدادا لمباراة المقاولون العرب بالجولة العشرين من مسابقة الدوري العام على ملعب السويس مساء يوم الأربعاء القادم.