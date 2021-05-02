شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: "مشوفتش" شريف إكرامي في الشوط الأول.. وأوباما يكرر أخطاءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الشوط الأول من مباراة بيراميدز.

ويتقدم بيراميدز على الزمالك بهدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك ظهر بمستوى متواضع في الشوط الأول، حيث لم يكن هناك ضغط على الخصم، وكثافة هجومية».

وأضاف: «أول مرة أشوف الزمالك بهذا الشكل السيئ من الناحية الهجومية، أنا مشوفتش شريف إكرامي، حارس بيراميدز في الشوط الأول»، مشيرًا :«للأسف يوسف أوباما، لاعب الفريق الأبيض أخطاؤه متكررة، فهو فقد الكرة أمام الأهلي وتسبب في الهدف الثاني للفريق الأحمر، ونفس الأمر حدث في مباراة بيراميدز، حيث يتحمل مسئولية الهدف».