شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكماً لمباراة الأهلي وغزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري عن حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة، المقرر لها غداً الاثنين، بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي والمحلة للحكم محمد معروف، ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وخالد السيد، ويتولى صالح سلامة مهمة الحكم الرابع، وسيد شعبان حكم تقنية الفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب.

وحسم الأهلي لقاء الدور الأول بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة ويحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر بـ 24 نقطة.