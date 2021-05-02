شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يسجل هدف تعادل برشلونة في شباك فالنسيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في مرمى مضيفه فالنسيا عند الدقيقة 57، في إطار اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة ال34 من الدوري الإسباني.

وكان ميسي سدد ضربة جزاء تصدى لها حارس فالنسيا ليستعيد بوسكيتس السيطرة وتذهب بعد ذلك إلى بيدري الذي صوبها وعادت إلى الأرجنتين

ي الذي سجلها.

وكان جابريل بوليستا تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 بعد أن سدد رأسية في مرمى برشلونة الخالي بعد سقوط الحارس أرضاً.