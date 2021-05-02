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ميسي يسجل هدف تعادل برشلونة في شباك فالنسيا (فيديو)

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في مرمى مضيفه فالنسيا عند الدقيقة 57، في إطار اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة ال34 من .

وكان ميسي سدد ضربة جزاء تصدى لها حارس فالنسيا ليستعيد بوسكيتس السيطرة وتذهب بعد ذلك إلى بيدري الذي صوبها وعادت إلى الأرجنتين

ي الذي سجلها.

وكان جابريل بوليستا تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 بعد أن سدد رأسية في مرمى برشلونة الخالي بعد سقوط الحارس أرضاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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