شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: كان يجب على شوقي غريب التدخل لتخفيف عقوبة إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كان يجب عليه أن يتدخل لتخفيف عقوبة إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف إمام عاشور، 12 مباراة، بسب خروجه عن النص عقب مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الشباب مواليد 99.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «شوقي غريب، كان يجب عليه أن يتدخل لتخفيف عقوبة الإيقاف على إمام عاشور، خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية في المنتخب الأولمبي».

وأضاف: «تلك العقوبة، ستبعد إمام عاشور، عن المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو»