شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقهر شيفيلد يونايتد برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق توتنهام من تحقيق فوز عريض على منافسه شيفيلد يونايتد برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة ال34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت تألق كبير من الدولي الويلزي جاريث بيل والذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق (36-61-69) فيما أضاف زميله سون هيونج مين هدف الفريق الرابع في الدقيقة 77.

واكتفى لاعبو الفريق الضيف بالاعتماد على الكرات المرتدة السريعة والتي لم تسفر عن خطورة حقيقية بسبب التمركز الجيد من دفاع أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام هوتسبير إلى 56 نقطة محتلاً المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 17 نقطة في المركز الأخير.