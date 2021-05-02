شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: هناك إجحاف من اتحاد الكرة ضد إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بسبب عدم تخفيف عقوبة إمام عاشور، صانع ألعاب نادي الزمالك، والذي تم إيقافه 12 مباراة، بسب خروجه عن النص عقب مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الشباب مواليد 99.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مفيش لاعب في العالم يتم إيقافه 12 مباراة، أنتوا كدة بتذبحوا لاعب صغير في السن».

وأضاف: «هناك إجحاف من اتحاد الكرة ضد إمام عاشور، مثلما خففت عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي من 4 مباريات لمباراة واحدة، بسبب ارتباطه مع الأهلي بمهمة وطنية، كان يجب أن يتم تخفيف عقوبة عاشور، خاصة أنه لديه أولمبياد، وتلك العقوبة ستمنعه من المشاركة في تلك البطولة».

وتابع: «بالتأكيد عاشور، أخطأ ولكن بلاش نذبحه، حيث كان يجب أن يتم تخفيف العقوبة إلى 4 أو 6 مباريات على أقصى تقدير».