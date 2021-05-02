شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس وتتويج إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت نتائج اليوم من مباريات الجولة ال34 للدوري الإيطالي، عن تتويج إنتر ميلان باللقب المحلي الغائب منذ 11 عام وذلك بعد تعثر منافسه أتالانتا بالتعادل مع ساسولو.

وأشعل يوفنتوس المنافسة على مراكز المقدمة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفرط نابولي في فرصة ذهبية للتقدم إلى وصافة الترتيب بتعادل مخيب للآمال أمام كالياري بنتيجة 1-1، وواصل لاتسيو عروضه القوية بهزيمة ضيفه جنوى بنتيحة 4-3.

وبعد نهاية مباريات الجولة ال34، أصبح ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

إنتر ميلان 82

أتالانتا 69

يوفنتوس 69

ميلان 69

نابولي 67

لاتسيو 64

روما 55

ساسولو 53

سامبدوريا 42

هيلاس فيرونا 42

أودينيزي 39

بولونيا 39

جنوي 36

فيورنتينا 35

سبيزيا 34

كالياري 32

تورينو 31

بينفينتو 31

بارما 20

كرتوني 18