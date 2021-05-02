شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز يهاجم اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراتي الأهلي: «مفيش عدل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة.

وكانت اللجنة الثلاثية قررت تأجيل مباراتي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا ووادي دجلة ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وعلق أيمن عبدالعزيز، على قرار اتحاد الكرة، حيث قال في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مفيش عدل، مفيش تكافؤ فرص، الأهلي ليس لديه لاعبين في المنتخب الأولمبي، لكي يلعب بدونهم».

وأضاف: «حتى اللاعبين الموجودين في المنتخب الأولمبي، لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق الأحمر»، مضيفًا :«لماذا لم يتم تأجيل أيضًا مباريات الزمالك، في الموسم الماضي وهو كان يعاني من ضغط المباريات؟».