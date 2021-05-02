شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول مثير ينتهي بالتعادل بين برشلونة وفالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فالنسيا وبرشلونة بالتعادل السلبي، في إطار المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ال34 للدوري الإسباني.

سيطر لاعبي برشلونة على معظم أوقات اللقاء بتبادل الكرة في وسط الميدان ومحاولة الظهور هجومياً بالتسديد من خارج المنطقة أو الكرات العرضية من الطرفين.

واكتفى لاعبي أصحاب الأرض على الكرات المرتدة السريعة من أجل خطف هدف التقدم، وحصل يوروس راكيتش، لاعب فالنسيا، على بطاقة صفراء عند الدقيقة 35.

وسيحاول رفاق المدرب الهولندي رونالد كومان الضغط هجومياً بقوة أكثر خلال أحداث الشوط الثاني من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني والتي يحتلها فريق أتلتيكو مدريد.