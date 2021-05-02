شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يرغب في استمرار ريجيكامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب منح اللاعبين إجازة يومين بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
ويسعى ريجيكامب الذي يحظي بقبول واسع وسط اللاعبين، للوقوف على جاهزية اللاعبين خلال اليومين المقبلين وإيجاد تكتيك هجومي بديل في ظل غياب مهاجمي الفريق عمر السومة ومهند عسيري بسبب الإصابة.
كما يتابع ريجيكامب الذي تردد أن النادي فتح معه خط مفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، جاهزية المحترف الصربي ليوبومير فيجسا الذي لا يزال حظه العاثر يمنعه من مواصلة مشواره باستمرار مع الفريق، فبعد تعافيه من الإصابة التي غيبته كثيرا عن المباريات، أصيب بفيروس كورونا لتصل مدة غيابه إلى أكثر من شهرين، حيث يأمل المدرب تجهيزه بأسرع وقت ممكن ليتمكن من الاستفادة من خدماته في اللقاءات المقبلة.
وكان ريجيكامب أعاد إلى الأهلي جزءا من شخصيته الغائبة خلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على الرغم من عدم النجاح في التأهل إلى دور الـ16، مما منحه قبولا إضافيا ورغبة مشتركة من اللاعبين والإدارة في استمراره.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرغب في استمرار ريجيكامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.