الأهلي يرغب في استمرار ريجيكامب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم تدريباته في ملعبه بمقر النادي استعدادا لملاقاة التعاون الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في المواجهات المكملة للجولة الـ 26 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب منح اللاعبين إجازة يومين بعد الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويسعى ريجيكامب الذي يحظي بقبول واسع وسط اللاعبين، للوقوف على جاهزية اللاعبين خلال اليومين المقبلين وإيجاد تكتيك هجومي بديل في ظل غياب مهاجمي الفريق عمر السومة ومهند عسيري بسبب الإصابة.

كما يتابع ريجيكامب الذي تردد أن النادي فتح معه خط مفاوضات لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، جاهزية المحترف الصربي ليوبومير فيجسا الذي لا يزال حظه العاثر يمنعه من مواصلة مشواره باستمرار مع الفريق، فبعد تعافيه من الإصابة التي غيبته كثيرا عن المباريات، أصيب بفيروس كورونا لتصل مدة غيابه إلى أكثر من شهرين، حيث يأمل المدرب تجهيزه بأسرع وقت ممكن ليتمكن من الاستفادة من خدماته في اللقاءات المقبلة.

وكان ريجيكامب أعاد إلى الأهلي جزءا من شخصيته الغائبة خلال دور المجموعات بدوري أبطال آسيا على الرغم من عدم النجاح في التأهل إلى دور الـ16، مما منحه قبولا إضافيا ورغبة مشتركة من اللاعبين والإدارة في استمراره.