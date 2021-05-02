شكرا لقرائتكم خبر هنريكي يعود للاتحاد بعد غياب 80 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد إلى جدة المحترف البرازيلي بصفوف فريق الاتحاد برونو هنريكي بعد أن مكث في بلده 80 يوما أجرى خلالها عملية جراحية في قدمه بعد أن تعرض إلى كسر إجهادي.

كما قضى فترة العلاج والراحة في مسقط رأسه وبجوار أسرته، ويخضع اللاعب حاليا لفترة الحجر حتى يتم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

على الصعيد نفسه، يعقد المدير الفني فابيو كاريلي اجتماعا مع اللاعبين بحضور المساعدين والجهاز الطبي لوضع برنامج تأهيلي تدريجي للاعب يستعيد من خلاله جاهزيته البدنية واللياقية ليتقرر لاحقا ضمه للتدريبات الجماعية.

من جهة أخرى، واصل الفريق تدريباته اليومية بملعبه في مقر النادي، فيما استمر الرباعي فهد المولد وعبدالرحمن العبود ومهند الشنقيطي وعبدالإله المالكي برامجهم اللياقية والإعدادية بشكل انفرادي بتوجيه من الجهاز الفني حتى تكتمل جاهزيتهم وينضموا للتدريبات الجماعية.

وقد غاب هؤلاء اللاعبون عن اللقاء الودي الذي أقيم مساء أمس على ملعب نادي الاتحاد أمام فريق الوحدة لعدم الجاهزية، فيما ستكون الفرصة متاحة للمشاركة في مواجهة الرائد التي ستقام مساء السبت المقبل.