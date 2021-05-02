وزارة الرياضة تعتمد تأسيس شركة الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت ‏وزارة الرياضة على تأسيس شركة الاتفاق الاستثمارية، كما صدرت شهادة تسجيل الشركة رسميا من وزارة التجارة تحت اسم شركة نادي الاتفاق الاستثمارية ذات مسؤولية محدودة.

وأشار النادي إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للأفكار والخطوات الطموحة في القطاع الرياضي، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، ولتطوير ورفع الكفاءة الاستثمارية وحجم عقود الرعايات وزيادة الإيرادات والاستثمار الأفضل لمنشأة ومرافق النادي.

من جانبه وصف رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل، موافقة وزارة الرياضة على تأسيس شركة الاتفاق الاستثمارية، بالعهد الجديد نحو آفاق استثمارية مستقبلية زاهرة يواكب احتفال النادي بمرور 75 عاما على تأسيسه.

وأعرب الدبل عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للدعم الكبير الذي تحظى به كل القطاعات بالمملكة، لا سيما قطاع الرياضة، وبالعمل المميز الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وأبان الدبل أن أغراض النادي الاستثمارية ستشتمل على عدد من المهام، من أبرزها استثمار وتشغيل علامات النادي التجارية، واستلام واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال النادي وتحصيل تلك الاستثمارات، وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، كما يتيح الترخيص للشركة تملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، ويسمح كذلك بإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين وإدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية.