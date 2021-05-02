يد الوحدة بالآسيوية Bومضر في A

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وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة، فريق الوحدة السعودي للمجموعة B، فيما جاء فريق مضر في المجموعة A، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من نفس البلد في مجموعة واحدة.
وضمت المجموعة الأولى كلا من : مضر، العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، فيما ضمت الثانية: الوحدة وأوزبك الأوزبكستاني، والقطن اليمني، وكيرمان الإيراني، والدحيل القطري، والكويت الكويتي.
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