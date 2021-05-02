يد الوحدة بالآسيوية Bومضر في A

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحبت أمس بمدينة جدة قرعة البطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال، بحضور ومشاركة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بدر ذياب والمدير التنفيذي للاتحاد القاري أحمد أبوالليل ورئيس الاتحاد السعودي للعبة فاضل النمر ورئيس نادي الوحدة سلطان أزهر وعدد من ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 - 21 يونيو المقبل.

وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة، فريق الوحدة السعودي للمجموعة B، فيما جاء فريق مضر في المجموعة A، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى كلا من : مضر، العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، فيما ضمت الثانية: الوحدة وأوزبك الأوزبكستاني، والقطن اليمني، وكيرمان الإيراني، والدحيل القطري، والكويت الكويتي.