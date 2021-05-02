اخبار الرياضه

يد الوحدة بالآسيوية Bومضر في A

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر يد الوحدة بالآسيوية Bومضر في A ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - سحبت أمس بمدينة جدة قرعة البطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال، بحضور ومشاركة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بدر ذياب والمدير التنفيذي للاتحاد القاري أحمد أبوالليل ورئيس الاتحاد السعودي للعبة فاضل النمر ورئيس نادي الوحدة سلطان أزهر وعدد من ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 - 21 يونيو المقبل.

وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة، فريق الوحدة السعودي للمجموعة B، فيما جاء فريق مضر في المجموعة A، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى كلا من : مضر، العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، والنجمة البحريني، فيما ضمت الثانية: الوحدة وأوزبك الأوزبكستاني، والقطن اليمني، وكيرمان الإيراني، والدحيل القطري، والكويت الكويتي.

كانت هذه تفاصيل خبر يد الوحدة بالآسيوية Bومضر في A لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا