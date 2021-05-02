شكرا لقرائتكم خبر المسحل: نجحنا آسيويا بدعم القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه المسحل بالجهود الكبيرة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي لانجاح الاستضافة ومتابعته واهتمامه في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا، حيث ذلل جميع العقبات ووفر الإمكانيات من أجل نجاح الاستضافة، وكذلك بجهود القطاعات الحكومية والجهات الخاصة التي شاركت لتوفير الراحة لبعثات الفرق المشاركة في البطولة.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو الاتحاد السعودي لكرة القدم بداية من استقبال البعثات والحرص على التواصل الدائم معها لحل أي معوقات قد تواجه أي فرد من أفراد ضيوف المملكة أثناء مدة الإقامة، وحتى اكتمال مغادرة الوفود الآسيوية.
وجدد رئيس الاتحاد السعودي التهنئة إلى مجلسي إدارة ناديي النصر والهلال لتأهلهما إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متمنيا لهما التوفيق في الأدوار المقبلة ومواصلة المشوار حتى تحقيق لقب آسيوي يضاف إلى سجل إنجازات كرة القدم السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر المسحل: نجحنا آسيويا بدعم القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.