تأهل 32 لاعبا و6 فرق لتنس المميزين

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وحقق المركز الأول في بطولة براعم الرياض اللاعب رضا الخميس وحل ثانيا مشاري الدايل وثالثا أحمد معاذ.
وفي بطولة جدة، حقق المركز الأول كريم شعبان، وثانيا آدم سوا، وفي المركز الثالث عبدالعزيز بندر.
وفي الدمام، حل أولا حسن آل أحمد، وثانيا عبدالله العبدالله وفي المركز الثالث عبدالله الكاظم.
وفي الأحساء، جاء إلياس الغافلي أولا، وعبدالعزيز الهميلي ثانيا، ويزن الصنقور ثالثا.
كما تأهلت أندية الزلفي والباطن والسلام والابتسام والفتح والطرف لبطولة المميزين فرق تحت 12سنة لحصولهم على المراكز الأولى في مسابقة فرق البراعم.
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