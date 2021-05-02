شكرا لقرائتكم خبر الفتح عامل مشترك في أرقام الدوري الإيجابية والسلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أينما وجدت الأرقام اللافتة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى انقضاء الجولة الـ26 من النسخة الحالية، وجد فريق الفتح حاضرا بأرقامه.

فإذا كان هجوم الشباب يتصدر قائمة الأعلى تسجيلا للأهداف برصيد 51 هدفا، فإن الفتح يأتي ثانيا برصيد 48 هدفا بزيادة مباراة، حيث لعب مباراة مقدمة من الجولة الـ28 أمام التعاون، بينما حل هجوم الهلال ثالثا برصيد 45 والنصر رابعا (42 هدفا)، والقادسية خامسا (40 هدفا).

ويتقاسم الهلال والشباب صدارة فرق الدوري برصيد 48 نقطة لكل منهما.

ومن الغرائب أن الفتح الذي حل ثانيا في قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف، يحتل أيضا المركز الثالث في قائمة الفرق الأكثر استقبالا للأهداف بعد الوحدة والعين، حيث استقبل الوحدة 53 هدفا، يليه العين (52 هدفا) والفتح ثالثا برصيد 50 هدفا، ثم الباطن (47 هدفا) وضمك (46 هدفا).

وتعني الأرقام أعلاه أن الفتح ثالث أضعف الفرق دفاعا، لكنه أيضا ضمن الأقوى هجوما وتحديدا بالمركز الثاني.

ويتصدر الفتح أيضا قائمة أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء في الجولات الماضية بعدد 480 خطأ احتسب عليه، فيما حصل لاعبو التعاون على أكثر الفرق نيلا للبطاقات (66 بطاقة)، في حين لا يزال مهاجم الهلال، الفرنسي الفرنسي بافتيمبي قوميز يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا، يليه لاعب أبها كارلوس ستراندبيرج (16) فيما يتشارك المركز الثالث 4 لاعبين جميعهم سجلوا 15 هدفا وهم: لاعب ضمك، إيميليو زيلايا، ولاعب الشباب، كريستيان جوانكا، ولاعب الباطن، فابيو أبرو، ولاعب الاتحاد رومارينيو ريكاردو دا سيلفا.

أكثر10 فرق تسجيلا للأهداف حتى الآن

الشباب 51

الفتح 50

الهلال 45

النصر 42

القادسية 40

الاتحاد 39

الاتفاق 39

الرائد 39

أبها 38

الأهلي 38

أكثر 10 فرق استقبالا للأهداف:

الوحدة 53

العين 52

الفتح 50

الباطن 47

ضمك 46

أبها 44

الأهلي 44

القادسية 42

الاتفاق 40

الرائد 37

أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء:

الفتح 480 خطأ

التعاون 420

الرائد 404

القادسية 398

الباطن 367

النصر 366

الاتفاق 365

العين 364

الشباب 363

الفيصلي 357

قائمة هدافي الدوري:

الفرنسي بافتيمبي قوميز (الهلال) 18 هدفا

السويدي كارلوس ستراندبيرج (أبها) 16 هدفا

الأرجنتيني ايميليو زيلايا (ضمك) 15 هدفا

الأنغولي فابيو أبرو (الباطن) 15هدفا

الأرجنتيني كريستيان جوانكا (الشباب) 15 هدفا

البرازيلي رومارينيو داسيلفا (الاتحاد) 15 هدفا

المغربي كريم البركاوي (الرائد) 14هدفا

جوليو تفاريس من الرأس الأخضر (الفيصلي) 14 هدفا

الهولندي ميتشيل دي فريدي (الفتح) 12هدفا

الكاميروني لياندري توامبا (التعاون) 12 هدفا