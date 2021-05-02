إنتر يكسر احتكار يوفنتوس للدوري الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم إنتر ميلان تتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك قبل نهاية البطولة بأربع مراحل، عقب تعادل أتالانتا 1 / 1 مع مضيفه ساسولو أمس في المرحلة الـ34.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس عن فوز لاتسيو على ضيفه جنوه 4 / 3، فيما تعادل نابولي مع ضيفه كالياري 1 / 1، وبولونيا مع ضيفه فيورنتينا 3 / 3.

وبات أتالانتا في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساويا في الرصيد نفسه مع ميلان، صاحب المركز الثالث، بفارق 13 نقطة خلف إنتر المتصدر، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك، ضمن إنتر تتويجه باللقب للمرة الـ19 في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009 / 2010، ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعدما أصبح من المستحيل وصول أي من فرق البطولة إلى رصيد 82 نقطة، الذي يمتلكه الفريق الملقب بالأفاعي حاليا.

وعلى استاد (مايي)، اضطر أتالانتا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه بييرلويجي جوليني في الدقيقة 22، لكنه افتتح التسجيل رغم النقص العددي عبر لاعبه الألماني روبن جوسينس في الدقيقة 32.

وتمكن ساسولو من تعديل النتيجة، عقب تسجيل دومينيكو بيراردي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وأضاع نابولي نقطتين ثمينتين في صراعه للوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بتعادله في اللحظات الأخيرة 1 / 1 مع مضيفه كالياري.

وبقي نابولي في المركز الرابع (موقتا) في ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة.

وعزز لاتسيو آماله في المشاركة بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل من خلال فوزه الثمين والصعب 4 / 3 على جنوه.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس، والذي يشارك صاحبه في التصفيات المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.