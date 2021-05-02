مشجعون يؤجلون مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي مانشستر يونايتد تأجيل لقائه مع ضيفه ليفربول في قمة مباريات المرحلة الـ34 للدوري الإنجليزي الممتاز، التي كان مقررا لها أمس، لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن عقب احتجاجات الجماهير.

واجتاح مشجعو يونايتد ملعب (أولد ترافورد)، الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة، احتجاجا على ملكية عائلة جليزر للنادي الإنجليزي، مما تسبب في تأخر انطلاق المباراة عن موعدها الأصلي.

وكان مانشستر يونايتد من بين 12 فريقا اشتركوا في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي انهار في غضون 48 ساعة بسبب الضغوط الهائلة والانتقادات العنيفة التي تعرضت لها البطولة الوليدة.

وأثار هذا المخطط غضبا عارما ضد عائلة جليزر، وتجمع مئات المشجعين في أولد ترافورد ونزلوا إلى أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء، للمطالبة برحيل ملاك النادي.

وعلق مانشستر يونايتد ببيان قال فيه «مشجعونا متحمسون لمانشستر يونايتد ونقر تماما بالحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي. رغم ذلك نأسف لتعطيل الفريق والإجراءات التي تعرض المشجعين الآخرين والموظفين والشرطة للخطر».