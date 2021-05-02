أوباميكانو يرفض الإنجليز ويفضل بايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدافع الفرنسي الدولي، دايو أوباميكانو، أنه رفض عروض احتراف خارج ألمانيا من أجل الانتقال إلى بايرن ميونخ.

وفي تصريحات لصحيفة «لايبتسيجر فولكس تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، قال اللاعب الحالي لنادي لايبزج الألماني «تيقنت على نحو سريع نسبيا من رغبتي في البقاء في ألمانيا وفي الدوري الألماني، فأنا معجب بالوضع هنا وبمستوى المباريات وبالمشجعين وبالملاعب».

وأضاف أوباميكانو أنه شعر بالفخر عندما اتصل به بايرن ميونخ «فليس هناك أعلى من هذا المستوى خاصة عندما يكون المرء قد لعب في لايبزج قبل ذلك».

وكانت أندية، ولا سيما من الدوري الإنجليزي، قد أبدت اهتمامها بضم اللاعب لكن أوباميكانو وقع لبايرن ومن المنتظر أن ينتقل إلى هناك مقابل 5ر42 مليون يورو.

وهناك سيلتقي أوباميكانو مع مدربه الحالي يوليان ناجلسمان الذي وقع أيضا لميونخ وسينتقل إليه في الصيف المقبل، وقال أوباميكانو عن ناجلسمان إنه «مدرب ممتاز، ونحن جميعا لا نفكر الآن في الموسم المقبل بل في الموسم الحالي، ونحن عازمون في هذا الموسم على انتزاع بطولة الكأس من دورتموند وأن نستعيد أفضل أداء لنا في موسم 2017/2016».